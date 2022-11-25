370 000 рублей планируют накопить россияне за 2023 года

В среднем за 2023 год россияне хотели бы накопить 370 000 рублей, выяснили сервис Работа.ру и СберСтрахование, опросив 3500 человек из всех регионов страны.

Треть (30%) респондентов планируют отложить 500 тыс. рублей и более, 10% — от 300 до 499 тыс. рублей, от 200 до 299 тыс. рублей — 9%, а четверть (25%) — от 100 до 199 тыс. рублей. Накоплениями от 50 до 99 тыс. рублей рассчитывают обзавестись 16% россиян, до 50 тыс. рублей — 10%.

При этом только половина (51%) опрошенных собираются откладывать деньги в следующем году. 27% респондентов указали, что пока не решили, копить или нет. А 22% сберегать точно не будут.

В течение 2022 года часть дохода откладывали 43% россиян, в том числе 18% — ежемесячно, а 25% — время от времени. Ежемесячные накопления чаще делали жители Москвы (23%), Нижегородской области (19%), Санкт-Петербурга (17%), Краснодарского края (16%) и Республики Татарстан (15%).

Почти половина респондентов (47%) рассказали, что накопления формируют их финансовую подушку безопасности. Каждый пятый (19%) отметил, что потратит сбережения на отпуск или путешествия, по 14% — на ремонт или здоровье. Ещё 13% откладывают деньги, чтобы приобрести квартиру или взять ипотеку. Каждый девятый (11%) копит на новогодние праздники и подарки, 8% — на образование, 6% — на автомобиль, 5% — на покупку бытовой техники, 4% — на гаджеты. По 1% — на дорогостоящую одежду и украшения или на свадьбу. На другие причины — строительство дома, закрытие долгов и так далее — откладывают 10% участников опроса.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

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