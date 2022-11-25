Спрос среди россиян на жилье с ВНЖ в Турции вырос на 70%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику российского спроса на недвижимость, предполагающую получения официального статуса в этой стране. В октябре число обращений выросло на 70%.

По итогам октября 2022 года российский спрос на покупку жилья в Турции с целью получения официального статуса вырос на 70,6% относительно сентября. На данный момент количество запросов на приобретение объектов, подходящих под условия получения ВНЖ или гражданства, растёт на протяжении двух месяцев подряд. При этом в сентябре был зафиксирован рекордный рост числа обращений в рамках помесячной динамики, который составил 260%.

Кроме того, значительный рост интереса к приобретению недвижимости в Турции, позволяющей претендовать на официальный статус в этой стране, в октябре 2022 года оказался в 24 раза выше (+2279,41%), чем в октябре 2021 года и почти в 40 раз больше (3871,24%), чем в октябре 2020 года.

В целом, за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь, российский спрос на покупку недвижимости в Турции, которая позволяет претендовать на получение ВНЖ или гражданства этой страны вырос на 747,88% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Российский спрос жильё в Турции в нынешнем году рос волнообразно. Так, первый пик цен пришёлся на май, а второй на конец сентября. По оценкам властей только по воздуху в Анталью из разных стран прилетело почти 11 млн человек. При этом ежедневно в этот город прибывает 15—20 тысяч россиян. Отдельно отмечу, что состоятельные россияне чаще всего предпочитают объекты в Стамбуле, предполагающие после заключения сделки получения турецкого гражданства по упрощённой процедуре», – отметил генеральный директор компании Skolkovo Realty Борис Борискин.