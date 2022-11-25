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Командировки стали планировать заранее на фоне роста их стоимости

По данным сервиса для командировок Ozon Travel, по итогам третьего квартала 2022 года cредний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это продиктовано общей тенденцией роста цен на отели и авиабилеты. При этом аналитики сервиса также отмечают снижение доли спонтанных деловых поездок и рост поездок, спланированных заранее. 

Так, в 2022 году доля заказов, оформленных за две недели до поездки возросла в 1,7 раз, а оформления более чем за четыре недели, в 1,8 раз. При этом длительность командировок, согласно данным сервиса, остается прежней - практически 100% командировок длятся не более 2-3 дней. Интересно, что многие клиенты при этом пересмотрели корзину дополнительных услуг при оформлении командировок. Первое место среди дополнительных услуг на сервисе занимает страхование - доля этой услуги в общем объеме увеличилась на 20%. Также набирает популярность услуга выбора места - ее доля в общем объеме выросла более чем в три раза. Противоположная тенденция наблюдается на покупку багажа: ее доля снизилась на 39% в 3 квартале 22 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В топ-3 самых популярных городов для деловых поездок ожидаемо вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. По данным Ozon Travel, по итогам третьего квартала 2022 года, почти 50% всех заказов, оформленных через сервис для командировок, пришлось именно на эти направления. 

Растет и популярность  деловых поездок в  Сочи, количество командировок в последний город возросло в 1,5 раза, а также Уфа, Казань, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск и Самара. В топ зарубежных направлений для деловых поездок входят Турция, Казахстан и Армения. Интересно, что в 2021 году тройка заграничных лидеров для командировок выглядела аналогично. 

Сервис командировок для среднего и малого бизнеса от Ozon Travel позволяет автоматизировать планирование рабочих поездок с учетом специфики бизнеса, а также предусматривает удобные опции, например, отсрочку платежа или возмещение НДС. На данный момент активными клиентами сервиса являются порядка 6 тыс. юр.лиц и индивидуальных предпринимателей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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