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Группу иностранцев обвинили в краже оборудования для майнинга в Иркутске на 250 тыс. рублей

Обвинение в краже майнингового оборудования на сумму свыше 250 тысяч рублей в Иркутске предъявили четверым гражданам ближнего зарубежья, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, 6 июня 2022 года группа предполагаемых преступников проникла в склад, расположенный на территории речного порта в Иркутске, откуда похитила хранящееся там майнинговое оборудование.

Оперативники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личности похитителей. Три человека были задержаны в кратчайшие сроки, а четвертого фигуранта задержали, спустя время, в Москве и доставили в Иркутск для проведения следственных действий.

Проверив потенциальные места сбыта, часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу. Двое обвиняемых заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Им грозит тюремное заключение на срок до 6 лет – это максимальные санкции за кражу.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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