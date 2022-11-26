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Подрядчики сорвали сроки благоустройства в Академгородке и Пади Долгой в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов 26 ноября сообщил, что подрядчики, которые занимаются благоустройством в Академгородке и Пади Долгой, сорвали сроки окончания работ.

«В сквере «Прогресс» подвел поставщик материалов. Благоустройство затянулось на месяц. На месте подрядчик пообещал, что завершит объект в течение двух-трех дней. В обязательном порядке наложим штрафные санкции за срыв графика работ. В Пади Долгой ситуация хуже. Пространство рядом с новым катком завершено только на 75 %. Установил подрядчику срок до 5 декабря. Если к этому времени благоустройство не завершат, то применим максимальные штрафы к фирме», – заявил Болотов.

Оба объекта благоустраиваются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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