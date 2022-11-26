Разлив нефтепродуктов произошел в Ангаре – ущерб оценили в 8 млн рублей

Маломерное судно загорелось в реке Ангаре – в результате произошел разлив нефтепродуктов, ущерб от случившегося оценили в 8 млн рублей, сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Фото Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры

Инцидент случился в районе лодочной станции «Ерши», площадь загрязнения составила более 220 тыс. квадратных метров. «Проведены работы по распылению 260 кг сорбента «Унисорб», установлено 460 метров бонов, проведена механическая ликвидация загрязнения нефтепродуктами в пределах переданного по договору водопользования участка акватории и береговой полосы», – говорится в сообщении.

Внесено представление об устранении нарушений закона в адрес ФГБУ «Востсибрегионводхоз». Во исполнение мер прокурорского реагирования, учреждением заключен договор со специализированной организацией на локализацию аварийных загрязнений водных объектов. Кроме того, с компании взыщут причиненный ущерб.