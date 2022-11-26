Новости

AI Journey: Сбер провёл конференцию по искусственному интеллекту
Инструмент для обучения ИИ Molotilka представили на конференции AI Journey
От успехов в сфере искусственного интеллекта будет зависеть успех страны в целом: итоги главной дискуссии AI Journey
Искусственный интеллект научился прогнозировать спрос для производителей и ритейла
Все материалы сюжета

Разлив нефтепродуктов произошел в Ангаре – ущерб оценили в 8 млн рублей

Маломерное судно загорелось в реке Ангаре – в результате произошел разлив нефтепродуктов, ущерб от случившегося оценили в 8 млн рублей, сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

<p>Фото Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры</p>

Фото Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры

Инцидент случился в районе лодочной станции «Ерши», площадь загрязнения составила более 220 тыс. квадратных метров. «Проведены работы по распылению 260 кг сорбента «Унисорб», установлено 460 метров бонов, проведена механическая ликвидация загрязнения нефтепродуктами в пределах переданного по договору водопользования участка акватории и береговой полосы», – говорится в сообщении.

Внесено представление об устранении нарушений закона в адрес ФГБУ «Востсибрегионводхоз». Во исполнение мер прокурорского реагирования, учреждением заключен договор со специализированной организацией на локализацию аварийных загрязнений водных объектов. Кроме того, с компании взыщут причиненный ущерб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
«Вы мне как родные стали». Волонтеры Эн+ – о работе на фестивале культуры «Энергия»
«Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова
Более 6500 посетителей: фестиваль «Энергия» Эн+ в цифрах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании