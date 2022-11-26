Мемориальную доску погибшему в спецоперации Сергею Зуеву открыли в Иркутском районе

Погибшему в зоне специальной военной операции Сергею Зуеву открыли мемориальную доску в поселке Никола Листвянского муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Фото администрации Иркутского района

Она размещена на доме, в котором жил молодой человек и где сейчас живет его семья. Сергей Зуев родился в поселке Никола в многодетной семье. Окончил девять классов школы в Листвянке, поступил в Иркутский энергетический колледж, затем перешел учиться в профессионально училище № 60 села Оек на тракториста.

По информации администрации, молодой человек всегда хотел служить Родине, добиться успехов в военном деле. Службу в рядах вооруженных сил проходил в Улан-Удэ. После решил остаться в армии по контракту, и был направлен на Камчатку в морскую пехоту. Побывал в Сирии, был ранен, награжден нагрудным знаком за участие в боевых действиях. Участник спецоперации посмертно награжден орденом Мужества.

«Сергей пошел защищать наше Отечество. Его смерть не была напрасной. Мы гордимся нашим односельчанином и память о нем сохранится надолго», – отметил глава Листвянского МО Максим Максимов.