Пожар на промплощадке Ангарской нефтехимической компании случился утром 27 ноября

Возгорание на технологической установке теплообменника промышленной площадки на территории АНХК в городе Ангарске Иркутской области случилось утром 27 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент зафиксировали в 09:05. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел теплообменник на площади 200 квадратных метров. В 09:12 пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств. Поступление материалов в установку перекрыто, происходит выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К реагированию на пожар привлечены 104 человека и 25 единиц техники.