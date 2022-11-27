Аномальные холода ожидаются в Иркутске в период с 27 ноября по 1 декабря

Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в период с 27 ноября по 1 декабря в областном центре и регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14° ниже климатической нормы.

27 ноября местами сохранится северо-западный ветер до 15-18 м/с, снег, метели. В Иркутске будет облачно, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с, температура в течение суток составит -20,-22°.

По области ожидаются переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, метели, температура ночью составит -25,-30°, при прояснении -35,-40°, днем -20,-25°, при облачной погоде -27,-32°, в северных районах ночью -31,-36°, в пониженных формах рельефа -40,-45°, днем -26,-31°, местами до -36°.

По оз. Байкал: облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы 25-30 м/с, по югу 15-20 м/с, по средней части озера 20-25 м/с, температура ночью -13,-18°, при прояснении -19,-24°, днем -9,-14°.