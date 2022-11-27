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Пожар на территории АНХК в Ангарске потушили – прокуратура начала проверку

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что пожар, который начался утром на территории Ангарской нефтехимической компании, потушен. После инцидента региональная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Открытое горение на производственной площадке удалось ликвидировать в 13:17на общей площади 200 квадратных метров. Оперативные службы продолжают проливку оборудования и разборку конструкций. Пострадавших нет. Происшествие на работу комбината не повлияло. На предприятии создана комиссия для выяснения причин случившегося.

Законность принятых решений будет проверена прокуратурой. При наличии оснований будут приняты меры, отмечает надзорное ведомство.

Напомним, возгорание на технологической установке теплообменника промышленной площадки на территории АНХК случилось утром. К тушению привлекли более 100 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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