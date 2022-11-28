Гуманитарную помощь доставили на передовую мобилизованным из Иркутской области

Заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Владимирович Довгалюк, который курирует восстановительные работы в Кировске ЛНР, доставил на передовую мобилизованным из региона гуманитарную помощь, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

«В партии, которую доставил Сергей Владимирович, были предметы, закупленные на средства проекта "Все для Победы" Народного фронта. Также помощь оказали иркутские депутаты. Здесь же и рисунки для бойцов от иркутских школьников и воспитанников детских садов», – пояснил Кобзев.

Например, в посылки были батарейки, лекарства, тепловизоры, тепмоебелье, темлые фальгированные стельки, бензопилы и прочие необходимые предметы.