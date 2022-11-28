Россельхозбанк предоставитвиноделам индивидуальные кредитные предложения

Россельхозбанк реализует комплексную поддержку производителей органической продукции. Наряду с кредитными продуктами, учитывающими производственный цикл клиента, банк предлагает широкий пул нефинансовых мер. Подробно о методах работы с производителями органической продукции рассказала директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса РСХБ Татьяна Пантелькина на Первом Российском винодельческом форуме в Москве.



«Продукты Россельхозбанка адаптированы как для малых форм хозяйствования, так и для крупных агрохолдингов. В соответствии с потребностями клиента банк может установить индивидуальный график гашения платежей, обязательно учитывая цикл производства. Наши предложения для производителей органики, в том числе для виноделов, также синхронизированы с мерами господдержки», – отметила Татьяна Пантелькина на сессии «Органическое виноградарство и виноделие».



РСХБ инвестировал в производителей органической продукции более 6 млрд рублей и планирует наращивать этот портфель. Татьяна Пантелькина подчеркнула, что поддержка со стороны банка выходит далеко за пределы финансовых вложений.



Так, производители органики, в том числе и в сегменте виноделия, могут воспользоваться инструментами лизинга, факторинга, страхования. Кроме того, в масштабном образовательном проекте РСХБ «Школа фермера», который действует с сентября 2020 года, в 2022 году появился курс по виноградарству – в Краснодарском крае. Первые 20 выпускников курса уже защитили свои бизнес-проекты и приступили к их реализации на практике.



«Мы готовим кадры для органических ферм в проекте «Школа фермера», где впервые появилось новое направление – виноградарство. Это прекрасный симбиоз науки, бизнеса и государства. Необходимые для начала работы навыки здесь приобретаются всего за несколько месяцев. Также мы даем производителям органики возможность прямого контакта с конечным потребителем. Один из лучших способов для этого – участие в наших фестивалях СВОЕ, которые уже несколько лет проводятся в разных городах страны и пользуются огромной популярностью», – рассказала Татьяна Пантелькина.



Для продвижения виноделия и виноградарства Россельхозбанк задействует и специальный раздел экосистемы для аграриев Свое – платформу для заказа агротуров Свое За городом. На этой площадке виноделы размещают объявления о своих турах, предлагают различные программы активного отдыха, настраивают бронирование и оплату. Сейчас на платформе уже свыше 30 туров на винодельческие хозяйства. Такие туры позволяют попробовать российское вино, повысить узнаваемость региональных брендов и в конечном счете способствуют росту реализации продукции.



В сессии среди других спикеров выступали Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин и заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. В ходе обмена мнениями Андрей Яцкин и Максим Увайдов высоко оценили вклад Россельхозбанка в поддержку органической продукции.