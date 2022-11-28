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«Эксперт РА» повысил рейтинг Солид Банка до RuB+

Ранее АО «Солид Банк» был присвоен рейтинг на уровне RuB, а в ноябре 2022 рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило успешные показатели Солид Банка и повысило рейтинг до RuB+ и улучшило прогноз с «Развивающийся» до «Стабильный».

АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на комплексном обслуживании клиентов юридических и физических лиц: РКО, кредитование МСБ, выдача банковских гарантий, в том числе предоставление электронных продуктов и сервисов, обслуживание Внешнеэкономической деятельности, потребительские кредиты и депозиты.

Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал - в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 14 дополнительных офисов, один из которых недавно открылся в г. Екатеринбурге, а в ближайшее время планируется открытие офиса в г. Санкт-Петербурге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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