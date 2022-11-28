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Россияне массово инвестируют во вторичное жилье

Дисконт на такую недвижимость резко вырос, рассказал «Известиям» 24 ноября директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Есть примеры, когда доходность при таких инвестициях превышает 25-30% за пару месяцев, которые проходят от покупки, проведения ремонта до продажи. Такой тренд сейчас уверенно набирает обороты», – добавил эксперт.

По его словам, схожая ситуация отмечается и в сегменте загородных домов, когда частные инвесторы выкупают недостроенные дома с дисконтом, инвестируют в его предпродажную подготовку и продают с доходностью 25-30%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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