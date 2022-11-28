Что ждать от акций Лензолото?

Акции «Лензолото» продолжает бросать то вверх, то вниз. Объемы торгов зашкаливают. Это связано с дивидендами, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– На этой неделе по объему торгов акции Лензолото уступили только Сберу. 17 ноября Совет директоров компании утвердил щедрые дивиденды. С ними акции торговались до четверга. Когда их распределят, компании предстоит ликвидация. Ведь компания сейчас уже не ведёт коммерческой деятельности и сейчас просто распределяет остатки денег, – поясняет эксперт.

Поэтому, добавляет он, те, кто заходил в бумагу на пике, могут в итоге не заработать, а даже потерять. Ведь скорее всего при ликвидации акции оценят ниже их рыночной стоимости.