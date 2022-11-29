Благотворительный фонд Марины Седых получил сертификат RAEX «3 звезды»

Благотворительный фонд Марины Седых получил сертификат «Три звезды» RAEX («РАЭКС-Аналитика») по итогам конкурса годовых отчетов (ГО) за 2021 год среди некоммерческих организаций (НКО) РФ. Об этом SIA.RU в пресс-службе ИНК.

В рейтинге оценочная шкала представлена следующими уровнями: 5 звезд (наивысшее качество ГО), 4 звезды (очень высокое качество ГО), 3 звезды (высокое качество ГО), 2 звезды (приемлемое качество ГО), 1 звезда (удовлетворительное качество ГО).

Среди основных критериев оценки учитывалось раскрытие информации о благотворительных программах, реализуемых НКО; качество раскрытия информации о продвижении НКО в СМИ и социальных сетях; качество раскрытия информации об источниках поступлений в НКО и организации взаимодействия с ключевыми партнерами НКО; качество опубликованной в ГО финансовой отчетности за отчетный период и др.

– У Фонда Марины Седых это первый опыт подготовки сверхофициальной отчетности. Мы постарались отразить наши крупные проекты, реализованные в течение календарного года, сравнительный анализ по расширению перечня благотворительных программ, анализ ежегодного увеличения бюджета, исходя из потребностей оказания помощи социально незащищенным категориям населения. Это, безусловно, напрямую сказывается на динамике увеличения количества благополучателей, - отметила директор фонда Лариса Богдалова.

Целью ежегодного Конкурса ГО является выявление актуальных трендов и лучших практик публичной нефинансовой годовой отчетности, их популяризация. Большинство участников рейтинга – некоммерческие крупные федеральные организации Центральной России. Всего в конкурсе приняли участие 44 НКО.

Благотворительный фонд Марины Седых был основан в 2014 году по инициативе генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых. Ежегодно на территориях присутствия ИНК реализуются проекты экологической, творческой и социальной направленностей. Целью работы Фонда является помощь детям с ОВЗ, поддержка общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, талантливых детей.

Ежегодно сотни человек становятся участниками благотворительных программ: «День защиты детей!», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы!», «Здоровье – детям!». Фондом Марины Седых приобретаются специализированное оборудование, медикаменты, оплачивается операционное и реабилитационное лечение, дорожные расходы до мест лечения и обратно. За период существования Фонда была оказана помощь 2714 жителям Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катанского, Киренского районов, а также Иркутска.