NEOконференция стартовала 30 ноября в Иркутске

Иркутская нефтяная компания с 30 ноября по 2 декабря проводит NEOконференцию в Иркутске. В мероприятии принимают участие сотрудники компании, более 200 студентов из Иркутска и других городов России, а также школьники. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

NEOконференция - новый формат образовательной среды. В рамках мероприятия состоится панельная дискуссия «Живая история», где руководители ИНК расскажут о своем опыте и карьере. Также запланирована серия выступлений о лучших практиках Иркутской нефтяной компании. В кейс-чемпионате «Лаборатория решений» командам предстоит найти решение задач, подготовить презентацию и защитить свои проекты.

Участников ожидают выступления экспертов, в их числе основатели и руководители ИНК, лекции приглашенных спикеров - директора Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления, ведущего российского эксперта по прогностике Сергея Переслегина и преподавателя MBA международной бизнес-школы EMAS Данила Осипова. Одним из новых форматов взаимодействия с аудиторией в рамках конференции станет NEOподкаст.

Открытие NEOконференции состоится 30 ноября в 10:00. Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции на YouTube- канале ИНК.

Также 30 ноября в 14:00 подключайтесь к NEOподкасту. Гость студии – Сергей Переслегин.

Подробная информация и программа – на сайте NEOконференции.