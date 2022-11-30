Каждый седьмой работник в Иркутской области не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей России и Иркутской области, и узнала, оформляют ли они налоговый вычет и на какие цели.

Опрос показал, что 38% работающих жителей Приангарья оформляют налоговый вычет. Еще половина опрошенных (48%) признались, что у них нет подходящих статей расходов, а 14% были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода.

Чаще всего иркутяне оформляют имущественный налоговый вычет (18% опрошенных выбрали этот вариант ответа), на втором месте по популярности – вычет по расходам на лечение и медикаменты (8%), на третьем – вычет за обучение (6%). Еще 3% опрошенных ответили, что получают инвестиционный налоговый вычет, а 12% - другие налоговые вычеты.

Интересно, что женщины чаще мужчин оформляют налоговые вычеты за лечение (13% против 7% соответственно) и за обучение (10% против 7%). Имущественный вычет чаще других получают сотрудники в возрасте 35-44 лет (это 22% или каждый пятый представитель данной возрастной группы). А среди тех, кто чаще всего компенсирует часть затрат на обучение – больше всего людей в возрасте 45-54 лет (11% или каждый десятый).

Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%). Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).

В региональном разрезе те, кто остался без налоговых вычетов в силу неофициального дохода, чаще всего встречаются в Калининградской и Липецкой областях, а также в Приморском крае (по 18%), реже всего – в Белгородской и Калужской областях (по 5%). Имущественный вычет наиболее популярен у работников из Ханты-Мансийского АО (30%), Кемеровской области (29%) и Ставропольского края (27%).