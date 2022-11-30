Объем переводов из России в Казахстан вырос в 13 раз

Хотя темпы роста и ускорились с началом частичной мобилизации, объем переводов не достиг максимума за этот год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

В октябре из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (или 5,6 млрд руб.). Пользователи систем совершили больше всего переводов с начала 2022 года — 123,4 тыс. транзакций. Эти показатели превышают результаты октября 2021 года в 13 и пять раз соответственно.

Россия лидирует по объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа — ее доля от общей суммы составляет 57,5%. Для сравнения: на втором месте по сумме переводов Киргизия, из которой в Казахстан за октябрь было отправлено 10,4 млрд тенге (14%).