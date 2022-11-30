РУСАЛ организовал спортивные уроки с показательными выступлениями в школах Братска

Участниками уроков стали учащиеся четвертых классов, а главным гостем – известный братский спортсмен, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Александр Слепченко. Об этом рассказали в «Братской студии телевидения».

Он рассказал школьникам о своем пути в спорте, ответил на вопросы. Еще одной темой стал Центр спортивных единоборств, строящийся РУСАЛом в Братске, и возможности, которые появятся у юных спортсменов после его открытия.

– Я очень рад, что меня пригласили на такое мероприятие, где я могу поделиться своим опытом и рассказать о программе РУСАЛа, о строительстве Центра спортивных единоборств, – рассказал Александр Слепченко. – Я считаю, что дети и подростки обязательно должны заниматься спортом, хотя бы для себя, пусть не для рекордов. РУСАЛ дает для этого прекрасные условия и возможности.

Центр спортивных единоборств строится в Братске рядом со стадионом Металлург. Финансирование выделила компания РУСАЛ в рамках корпоративного проекта по развитию доступного спорта. Качественные условия для активного и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений программы развития регионов, действующей в копании более 10 лет, инициированной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской.

Александр Слепченко, который также является тренером Спортивной школы олимпийского резерва, пришел на встречу вместе со своими воспитанниками. Юные спортсмены устроили показательные выступления, которые вызвали восторг у зрителей.

– Мне очень понравилось, особенно когда пацаны делали сальто и еще когда боролись, – делится Иван, ученик 4 класса. – Наверное, здорово так уметь, можно ничего не бояться. Я взял визитку тренера, попрошу родителей, чтобы записали меня в Центр единоборств, когда он откроется.

Кстати, визитные карточки тренера пользовались большой популярностью не только у мальчиков, но и у девочек.

Подобные открытые уроки планируется проводить и в других образовательных учреждениях города. Сегодня спортивный десант принимала школа №16.