10% россиян планируют открыть бизнес в 2023 году

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России планируют открыть собственный бизнес в следующем году, и что можем им помешать. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Каждый десятый опрошенный (10%) рассказал о планах на открытие своего дела в грядущем году. Еще четверть респондентов (25%) пока не определились с конечным решением, а 65% участников исследования отметили, что точно не планируют открывать бизнес.

Чаще всего открывать бизнес планируют в Москве или Московской области – эти регионы отметили около четверти опрошенных россиян (23%). Еще 10% респондентов рассказали, что хотели бы вести бизнес в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

6% участников исследования выбрали для начала своего дела Краснодарский край, 5% – Иркутскую область. По 4% указали, что начнут бизнес в Свердловской и Нижегородской областях, а также в Пермском и Приморском краях.

При этом, более половины респондентов (51%) отметили готовность к переезду ради открытия или масштабирования бизнеса.

Основной помехой для открытия бизнеса может стать нехватка стартового капитала – это отметили 54% опрошенных. Еще 39% респондентов рассказали, что опасаются нехватки знаний и опыта ведения бизнеса. Для 30% участников исследования проблемой может стать отсутствие полезных связей.

Еще 17% потенциальных предпринимателей отметили, что пока не обладают предпринимательским талантом. У 16% опрошенных пока не сформулирована бизнес-идея, а 13% не получают поддержки со стороны друзей и близких.

По 10% респондентов также отметили, что считают помехами неготовность к рисками а также высокую конкуренцию. В варианте «Другое» 11% опрошенных чаще всего отмечали, что ничто не сможет помешать им открыть собственный бизнес в следующем году.