ВТБ оснастил коворкинг ИРНИТУ современным оборудованием

ВТБ передал Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (ИРНИТУ) современное мультимедийное оборудование. Новой техникой оснастят недавно созданный в стенах вуза коворкинг для проведения научных и общественных мероприятий. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

При поддержке ВТБ парк техники коворкинга пополнили настенный экран, проектор, телевизор, поддерживающий формат 4К, ноутбук, а также вспомогательное оборудование.

«Для молодых и активных студентов сегодня появляется все больше возможностей в стенах родного университета. Чем больше современных пространств и перспектив для обучения, тем насыщеннее, интереснее и продуктивнее будет студенческая жизнь. Наше сотрудничество с ИРНИТУ длится уже более 15 лет. За это время мы реализовали зарплатный и кампусный проекты, много было сделано для развития университета, а в этом году мы предоставили вузу финансирование на приобретение новых учебных площадей», - прокомментировала Александра Макарова.

Ректор вуза Михаил Корняков подчеркнул важность сотрудничества с банком и передал управляющему почетный знак надежного партнера университета.

«Мы продолжаем развивать коворкинг, делая его комфортным и функциональным для посещения. Скоро здесь появятся стеклянные перегородки и более мощное освещение. Новое мультимедийное оборудование позволит сделать пространство современным образовательным центром для студентов и преподавателей. Выражаем благодарность нашему стратегическому партнёру – ВТБ за такой своевременный подарок», - отметил Михаил Корняков.