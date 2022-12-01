Какие навыки и знания сотрудников работодатели ценят больше всего?

Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность входят в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских и, в том числе, иркутских компаний, опрошенных в рамках исследования hh.ru.

Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru в ноябре этого года, показал, что самые востребованные категории специалистов сейчас – это линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-специалисты (23%).

В топ самых востребованных также вошли линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры), водители, логисты, курьеры, административный персонал, бухгалтеры, а также линейный персонал в ресторанно-гостиничной сфере (официанты, бармены, хостес, кухонный персонал и т.п.). Кроме того, сохраняется выраженный спрос на менеджеров по продажам, медперсонал, автомойщиков и автомехаников.

В ходе опроса работодатели рассказали, какие профессиональные навыки hard-skills крайне важны для их бизнеса, причем для каждой сферы и отрасли такие навыки отличаются.

Так, для работодателей из ретейла крайне важно, чтобы у их персонала были отлично развиты навыки продаж (так ответили 90% компаний), а также навыки презентации и работа с кассой.

Компаниям, которые нанимают рабочих, особенно важно, чтобы работники имели технические знания (74%), необходимые удостоверения и допуски по их специализации, а также понимание устройств, с которыми работают сотрудники (в т.ч. автомобиль, техника или любое другое оборудование).

Работодателям из сферы транспорта и логистики требуются специалисты с правами нужной им категории (84%) и это, как правило категория В, С, D, а также работники отлично знающие «внутренности» автомобиля и понимающие основы работы с ТМЦ.

В свою очередь среди soft skills (надпрофессиональных навыков) в тройку важнейших, по мнению руководителей российских, и в том числе иркутских компаний сейчас входят исполнительность (29%), добросовестность и дисциплинированность. Близко к ним стоят способность работать самостоятельно, неконфликтность и ориентация на результат. А вот такие качества как хладнокровие, отзывчивость и лидерство в данный момент работодатели оценивают как менее важные.