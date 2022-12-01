89 тыс. рублей, в среднем, тратит организация на работника в Иркутской области

В 2021 году затраты организаций на рабочую силу по обследованным видам деятельности составили в среднем 89 030 рублей на одного работника в месяц. Данные приводит Иркутскстат.

Эта сумма включает вознаграждение работников в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, расходы организаций на обеспечение работников жильем, профессиональное обучение, культурно-бытовое обслуживание, социальную защиту, включая расходы на пенсионное, медицинское и другие виды страхования, командировочные расходы, а также налоги и сборы, связанные с использованием наемной рабочей силы.

Наиболее высокие затраты отмечены на добывающих предприятиях и в финансово-страховых организациях (соответственно в 1,7 и 1,3 раза выше среднего уровня). Самыми низкими они были в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания (чуть более половины среднего уровня). Между максимальными и минимальными затратами – трехкратный разрыв.

В организациях негосударственных форм собственности по сравнению с государственными и муниципальными затраты на рабочую силу выше на 8%.

Отмечается прямая зависимость уровня этих затрат от числа работников. В крупных организациях (с численностью более 1000 человек) затраты в среднем на одного работника в 1,7 раза превышали данный показатель в организациях с наименьшей численностью (до 50 человек).

Основные затраты связаны с оплатой труда. Доля расходов на эти цели в общей сумме затрат варьировалась от 72% на обрабатывающих производствах до 78% в торговле.

Удельный вес расходов на социальную защиту работников (обязательные отчисления на социальное страхование, взносы по договорам добровольного страхования, выходное пособие и суммы на трудоустройство, пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организаций, материальная помощь по семейным обстоятельствам и др.) составил 22,7% общих затрат на рабочую силу.

Доля затрат организаций по обеспечению работников жильем (содержание жилого фонда, стоимость жилья, переданного в собственность работникам, безвозмездные субсидии, предоставленные на жилищное строительство или приобретение жилья и т.п.) составила 0,1%.

Расходы на культурно-бытовое обслуживание (культурно-массовые и спортивные мероприятия, аренда помещений для этих целей, содержание клубов, спортивных сооружений, оплата путевок на экскурсии работникам и членам их семей и т.п.) и профессиональное обучение незначительны (0,2-0,4% общих затрат на рабочую силу).

При анализе издержек на рабочую силу можно выделить две группы затрат: прямые и косвенные.

Прямые затраты включают расходы, направленные организациями непосредственно на удовлетворение потребностей работников: заработная плата, расходы на жилье, выплаты социального характера, расходы на профессиональное обучение и культурно-бытовое обслуживание, оплата проезда и другие расходы. К косвенным затратам относятся средства, которые отчислялись в виде страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование, обязательное социальное страхование (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

В 2021 году доля прямых затрат на рабочую силу составила 79%, косвенных – 21% общей суммы.