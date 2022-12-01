Что может заставить россиян уехать из Турции?

Эксперты инвестиционной компании Garnet проанализировали запросы россиян, проживающих в крупнейших городах страны, на приобретение недвижимости в Турции. Лидерами по числу запросов стали представители Москвы, Петербурга и Казани.

По итогам октября – ноября 2022 года жители Москвы, Петербурга и Казани стали самыми активными покупателями недвижимости в турецкой Анталье. Так, на клиентов из российской столицы пришлось 54,9% от общего числа обращений из 16 городов-миллионников России, на петербуржцев – 16,2%, а на жителей Казани – 5,4%.

Объём покупательского спроса, который приходится на остальные крупнейшие города, составляет всего 23,44%. В рамках других мегаполисов выделяется Екатеринбург с долей 3,4% и Краснодар, на жителей которого приходится 3% покупательских обращений.

«С середины октября отмечаем небольшой рост числа обращений из нестоличных российских городов. Портрет покупателя достаточно разный, но чаще всего это предпринимали, средний управленческий класс, фрилансеры. Основные различия в выборе объектов появляются из-за целей приобретения недвижимости, а не исходя из региональной принадлежности. Так, есть клиенты, которые покупают для переезда, для сохранения средств, для заработка, для проживания родственников», – отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По прогнозам компании, определённые всплески числа российских сделок в Турции будут начиная с сентября через 3,6,12 месяцев, в связи с окончанием сроков аренды.

«Мы связываем это с тем, что многие будут принимать решение либо возвращаться в Россию, либо покупать жильё. Кроме того, будет многое зависеть и от военной ситуации в Турции и эскалации конфликта. Если в этой стране также станет неспокойно в этом плане, то не исключаем, что кто-то может покинуть эту страну», – резюмировала Екатерина Сивова.