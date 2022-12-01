Определены победители второго этапа конкурса «АТБ. Ваше слово»

29 ноября состоялся розыгрыш призов второго этапа конкурса «АТБ. Ваше слово». По его результатам определено 10 победителей, которые получат подарки от банка.

Розыгрыш проходил в прямом эфире официального Telegram-канала АТБ с помощью генератора случайных чисел среди участников, которые с 1 по 31 октября оставили и подтвердили отзыв об Азиатско-Тихоокеанском банке на сайте Banki.ru.

Список победителей читайте в посте Telegram-канала АТБ. С каждым из них в ближайшее время свяжутся представители банка.

Победители будут награждены наборами для путешествий от АТБ, в каждый из них входит внешний аккумулятор, спортивная бутылка для воды и дорожная надувная подушка.

Третий этап конкурса «АТБ.Ваше слово» завершается 30 ноября. С 1 по 31 декабря будет проходить четвертый этап.

Чтобы получить шанс на выигрыш, необходимо авторизоваться на сайте Banki.ru, оставить и затем подтвердить отзыв об Азиатско-Тихоокеанском банке. После того, как портал зачтет комментарий, придет СМС с номером участника.

Акция «АТБ. Ваше слово» стартовала 12 сентября. Она поделена на 4 периода: 12-30 сентября, 1-31 октября, 1-30 ноября, 1-31 декабря. По итогам каждого этапа определяется 10 победителей.