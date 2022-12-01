Иркутяне стали чаще ремонтировать цифровую технику

МТС и аналитики маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей. В 2022 году россияне стали чаще отдавать предпочтение ремонту своего имущества — увеличился спрос на услуги восстановления смартфонов, одежды, обуви и других предметов, а средний срок владения гаджетами увеличился на 6%.

По данным МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты иркутян на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%.

Аналитики Big Data МТС посчитали, что средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — россияне стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

В результате растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%. Чаще всего пользователи обращаются за услугой замены экрана смартфон, ремонта монитора или умных устройств. Средний чек за ремонт цифровой техники вырос на 5%: в прошлом году пользователи были готовы платить в среднем 2249 рублей, в этом – 2364 рубля.