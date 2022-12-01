Евросоюз рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть до $60

Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничения цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы помочь достичь соглашения между всеми членами блока, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры ЕС об уровне, на котором следует ограничить цену на российскую нефть, зашли в тупик с прошлой недели. Польша и страны Балтии требуют установить цену, которая окажет большее давление на доходы Москвы, утверждая, что текущие предложения - которые опускались до 62 долларов - слишком щедры. Греция и другие страны-перевозчики настаивают на более высокой цене.

Неясно, все ли страны, входящие в две группы, согласны на 60 долларов, но большинство из них согласны, если этот уровень будет сочетаться с выполнением других требований, сказали люди, добавив, что обсуждения все еще продолжаются.