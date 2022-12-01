Регистрацию на фестиваль «РобоСиб» открывает Эн+

1 декабря холдинг Эн+ открывает регистрацию на Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб», который пройдет 19-20 января 2023 года в иркутском «СибЭкспоЦентре». Об этом рассказали организаторы.

Участниками фестиваля могут стать команды школьников и студентов ссузов в возрасте от 4 до 18 лет со всей страны. Зарегистрироваться на фестиваль «РобоСиб» можно на сайте проекта. Предварительное участие уже заявили команды из городов Сибирского федерального округа, республики Бурятии, а также из Миасса и Нижнего Новгорода. Ожидается, что в фестивале примет участие более 700 человек.

Конкурсная программа будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле» на фестивале откроется направление «Энергия в действии», где будут проводиться соревнования по трем возрастным категориям. Здесь ребята на практике освоят принципы работы гидроэлектростанций. А по направлению «Лига» участники смогут проверить свои силы в международных образовательных STEAM-соревнованиях по робототехнике, также познакомиться с основами инженерного дела, научиться проектировать и программировать. Помимо конкурсной программы для участников соревнований, фестиваль включает насыщенную интерактивную программу для гостей, вход на которую будет свободный.

Отметим, что фестиваль «РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на чемпионат.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+, отметила:

«Этой зимой компания Эн+ в восьмой раз проведет ставший уже традиционным фестиваль «РобоСиб». За время существования проекта в нем приняли участие около 4 300 школьников и студентов, а команды-победители не раз с достоинством представляли страну на международных соревнованиях по робототехнике. Это лишний раз доказывает важность таких мероприятий, направленных на формирование молодого поколения современных, активных инженеров и программистов. Приглашаю всех желающих подавать заявки на конкурсную программу, чтобы в январе встретиться в снежном Иркутске на «РобоСибе»!»

Поддержка интереса населения к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям является одной из ключевых задач социальной деятельности компании.

Фестиваль «РобоСиб» проводится компанией Эн+ с 2013 года. Участниками проекта было сконструировано порядка 1 200 роботов, в том числе роботы-чистильщики, которые помогали волонтерам экологической акции компании Эн+ «360» убирать мусор на Байкале. Поддержка интереса населения к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям является одной из ключевых задач социальной деятельности компании. Напомним, что в этом году компания провела межрегиональный конкурс «Мультилаб», по итогам которого в Дивногорске, Иркутске и Красноярске открылись мультимедийные классы для школьников. Ученики 5-9 классов образовательных учреждений в 20 регионах России проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле». Для студенческой аудитории в компании действуют различные программы для подготовки профильных специалистов (н-р, «Академия IT», «Лаборатория энергетики» и пр.) и поощрения лучших учеников, а также партнерские программы с ведущими вузами страны.