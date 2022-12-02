От Песчаной до Монахово: рекордный объем работ по созданию экотроп на Байкале выполнен благодаря поддержке Эн+

В рамках сотрудничества с Эн+ ассоциация Большая Байкальская тропа выполнила солидный объем работ: проведено четыре волонтерских проекта в Иркутской области и Республике Бурятия, построены сотни метров новых экотроп, установлены навигационные указатели, скамейки и многое другое. На эти экоинициативы компания направила 5 млн рублей.

Благодаря поддержке Эн+ после долгого перерыва волонтеры ББТ вернулись к работе в Республике Бурятия. В Забайкальском национальном парке на маршруте от Монахово до бухты Змеевой было построено 403 метра новой тропы, а еще 3,2 тыс. метров было расчищено. В Байкальском заповеднике на маршруте «В дебри Хамар-Дабана» силами волонтеров было расчищено от травы и кустарников более 2500 метров коридора тропы, установлены каменные ступени и восстановлена лестница. Общая протяженность реконструированной тропы – порядка 5000 метров.

Начальник отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии Елена Вокина высоко оценила сотрудничество структуры с холдингом Эн+ и ассоциацией «Большая Байкальская Тропа».

«Работы по проектировке и строительству троп на территории как Баргузинского заповедника, так и Байкальского нацпарка, конечно же нужны. Они необходимы для научных работ, для передвижения сотрудников заповедников. Кроме того, эти тропы весьма востребованы у туристов. У нас на подведомственных территориях 11 троп, и проблемные участки на них разные. У нас и дальше запланирован большой объем работ, в том числе и с привлечением средств федерального бюджета, хотя без волонтерского проекта конечно же не обойтись. Есть такие тропы, без которых люди бы не смогли добраться до живописнейших видов, которые предлагает нам наша байкальская природа. Но экотропы не только удобны для туристов, но и важны для охраны природной территории. С помощью туристической тропы можно контролировать потоки путешественников — направлять людей на определенные маршруты, снижая нагрузку на другие районы обойти участки, которые нуждаются в защите: где обитают редкие животные и растут реликтовые растения», – рассказала Елена Вокина.

Кроме того, впервые экотропу начали делать в городе. На иркутском пляже Якоби в проекте по обустройству тропы приняли участие более 100 корпоративных волонтеров Эн+, которые обустроили первые 350 метров, запланировав продолжение работ в 2023 году.

В 2022 году активистами был проведен и ряд образовательных мероприятий. Так, специалисты Большой Байкальской Тропы разработали и провели курс по подготовке лидеров экологических проектов, а также обучили специалистов по строительству троп. В итоге 20 увлеченных эковолонтеров пополнят ряды профессиональных бригадиров и будут расширять работу по снижению антропогенной нагрузки на заповедные территории России.

Эн+ уже 11 лет сотрудничает с ассоциацией «Большая Байкальская Тропа», помогая строить новые и реконструировать существующие маршруты, совершенствовать туристическую инфраструктуру нацпарков и заповедных территорий. В этом году при содействии энергохолдинга в нацпарке «Заповедное Прибайкалье» построен новый участок тропы на мысе Роговик по пути к бухте Песчаная, установлены новые пикниковые зоны, и информационные стенды с просветительской информацией и приветственная стела на входе на тропу со стороны п. Листвянка. Сотрудничество с НКО «ББТ» ведется в рамках комплексной программы по защите Байкала и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Сохранение озера Байкал и водных экосистем регионов – один из стратегических приоритетов основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+.