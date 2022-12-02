Мощность Иркутской ГЭС увеличена на 10%

Знаковое событие произошло в Иркутске. Эн+ запустила обновленный гидроагрегат №7 на Иркутской ГЭС. Он позволит существенно увеличить первоначальную мощность станции. Масштабную техническую модернизацию станции, которая проходит в рамках программы «Новая энергия», компания реализует полностью за счет собственных средств.

По техническим характеристикам новый гидроагрегат более эффективен, при этом отвечает всем требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Кроме того, у обновленного гидроагрегата усилена строительная часть конструкции, что обеспечивает дополнительную устойчивость при сейсмоактивности.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

– Комплексная замена третьего по счет гидроагрегата Иркутской ГЭС успешно завершена, данный проект позволит существенно продлить ресурс и увеличить надежность оборудования станции. Единичная мощность нового гидроагрегата увеличивается более чем 25 МВт, общая мощность станции уже увеличилась более чем на 75 МВт или более 10% от первоначальной мощности. Проекты замены оборудования на Иркутской ГЭС реализовываются за счет собственных средств компании, но крупные ГЭС в России требуют увеличения инвестиций, мы считаем, что проекты модернизации ГЭС должны быть включены в программы государственной поддержки модернизации по аналогии с тепловыми станциями.

Мэр Иркутска Руслан Болотов:

– Замена гидроагрегата – значимое событие и для наших энергетиков, и для всего города. Специалисты почти в два раза быстрее запланированного срока выполнили монтаж технически сложного оборудования. Уникальность еще и в том, что большая часть деталей – отечественного производства. Проделана огромная работа. Поздравляю коллектив Иркутской ГЭС и Эн+ с реализацией этого проекта! Уверен, появление новых мощностей будет способствовать развитию Иркутска

Это третий по счету гидроагрегат, замененный на Иркутской ГЭС в рамках программы модернизации «Новая энергия», запущенной в 2007 году основателем компании Олегом Дерипаской. До конца 2023 года на предприятии заменят еще один гидроагрегат, что позволит суммарно увеличить мощность станции с 662,4 до 761,1 МВт.

Новые машины будут почти на 28% мощнее предыдущих. Обновлённый ГА№7 начнёт выдавать увеличенную мощность в энергосистему уже в начале следующего года. Применение новых технологий повысит выработку «зеленой» энергии на ГЭС, заместив генерацию на тепловых электростанциях. Такой эффект позволит снизить воздействие на атмосферу. Холдинг продолжает работу по своей ESG стратегии, сокращая выбросы парниковых газов и минимизируя влияние на экологию.