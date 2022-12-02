33 миллиона рублей оплатили жители Иркутской области за услуги сотовой связи через СберБанк Онлайн

С начала года количество платежей за сотовую связь среди пользователей СберБанк Онлайн в Иркутской области превысило 33 млн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильной приложение СберБанк Онлайн или его веб-версию, перейти во вкладку «Платежи», выбрать раздел «Мобильная связь» и ввести номер телефона и сумму платежа.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Люди всегда выбирают то, что удобно и быстрый рост популярности онлайн-платежей это подтверждает. Сегодня пополнить баланс телефона можно моментально, не выходя из дома. А для того, чтобы быть на связи с родными и близкими всегда, можно подключить услугу «Автоплатеж». После подключения сервис проверяет баланс телефона, и при его снижении до установленного порога, проводит автоматическое пополнение. При подключении сервиса клиент может установить лимит списаний и контролировать расходы на сотовую связь».

Подключить услугу «Автоплатеж» можно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», устройств самообслуживания, «Мобильного банка» или при получении банковской карты Сбербанка. Для подключения автоплатежа в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо выполнить последовательно следующие операции: зайти в раздел «Платежи», затем в подраздел «Автоплатежи и автопереводы», после чего нажать кнопку «Подключить» и из предложенного перечня выбрать услугу «Мобильная связь».