Названы главные тренды 2023 года в дизайне интерьеров

В моде софт-минимализм и экологичность. Об этом «Известиям» рассказал основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич.

«Основополагающим стилем интерьера станет софт-минимализм (предельно лаконичные формы с отсылкой к 50-м годам прошлого века – модернизм и брутализм), но отличающийся плавными покатыми формами из 60-х или даже начала нулевых, которые можно сравнить с формами космических кораблей и архитектурой Захи Хадид. Таким образом, функциональность и обтекаемость в геометрии предметов как бы символизируют течение времени», – уточнил специалист.

Комментируя модные цветовые решения, Гриневич указал на актуальность применения монохрома в дизайне.