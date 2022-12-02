Программа Альфа-Эндо заняла 1 место в премии «Лидеры корпоративной благотворительности»

Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности» Форума доноров.

Альфа-Эндо – это адресная помощь социально уязвимым семьям детей с сахарным диабетом первого типа. Программа инициирована и финансируется Альфа-Банком.

Благодаря ей больным детям во всех регионах теперь доступны дорогостоящие генетические обследования — они для них бесплатны. И пациенты даже в отдалённых регионах могут получить консультацию эндокринолога в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Ведь Альфа-Эндо развивает инновационные проекты телемедицины и дистанционного консультирования больных диабетом.

Национальную благотворительную программу Альфа-Эндо Альфа-Банк реализует вместе с Эндокринологическим научным центром Минздрава РФ, и банк жертвует на эти цели около 100 млн рублей в год.

Альфа-Эндо — это пример некоммерческого государственно-частного партнерства, когда частный бизнес и государство объединяют с НКО свои усилия для осуществления видимых системных улучшений в здоровье детей.

Лидеры корпоративной благотворительности — проект Форума Доноров, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благо¬твори¬тель¬ности и социальных инвестиций компаний. Целью проекта является выявление лучших образцов социальных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде и обществе в целом.