Альфа-Банк – лидер рейтинга базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса

Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса Globus Consulting.

Исследование состояло из трех этапов. онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.

Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов — представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.

Globus Consulting — бизнес-юнит корпорации Globus IT, в задачи которого входит исследование цифровых сервисов и изучение вопросов, связанных с повышением качества клиентского опыта и его роли в бизнесе компании.