2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

В Азиатско-Тихоокеанском банке началась акция «100% кэшбэк от Кролика АТБ». Для участия нужно оформить «Универсальную» кредитную карту и совершить покупку в декабре минимум на 2023 рубля. Первые 2023 участника, отвечающие требованиям акции, получат гарантированный приз – кэшбэк на карту в размере 2023 рублей в январе Нового года.

Претендентами на приз могут стать клиенты, впервые оформившие «Универсальную» карту, или которые закрыли данный продукт не менее чем за 6 месяцев до начала акции и не имеют его на текущий момент. Также на момент оформления и выплат бонуса у клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность по любому договору потребительского кредитования, заключенному с АТБ.

Акция действует в регионах присутствия АТБ с 1 до 31 декабря включительно.

«Мы решили назвать акцию в честь символа следующего года – черного кролика. Ведь только самые шустрые счастливчики, кто успеет оформить «Универсальную» кредитку в нашем банке и сделать с помощью нее покупки на 2023 рубля, смогут получить денежное вознаграждение в новом 2023 году», – прокомментировал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных продуктов АТБ.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. Для победителей акции будет начислен кэшбэк 2023 рубля при совершении покупок на аналогичную сумму. На остальные покупки кэшбэк начисляется в размере 1,5% при тратах до 75 тысяч рублей и 5% при тратах свыше 75 тысяч рублей. Максимальный кэшбэк – 4000 рублей в месяц, включая выплаты в рамках акции.

Чтобы оформить «Универсальную» карту, нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ. Обслуживание по карте бесплатное.

Узнать подробности предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ» можно на официальной странице.