Сбер провёл пленарное заседание на Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ»

На Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде 1–3 декабря, завершилось пленарное заседание на тему «Вызовы устойчивого развития». Его модератором стал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе банка.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор ESG-Альянса Андрей Шаронов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Как отметил Александр Ведяхин, ещё в 2021 году ни у кого не было сомнений, что ESG-повестка актуальна. Однако в 2022 году геополитическая ситуация изменилась и появились мнения, что сейчас эта тема выпала из фокуса внимания. Участники дискуссии обсудили, насколько ESG и устойчивое развитие актуальны в новых реалиях, прежде всего в контексте регионов страны, какие практики и инструменты нуждаются в развитии и какие решения нужно принять на федеральном уровне.

Спикеры были едины в том, что проблематика устойчивого развития по-прежнему имеет огромное значение, ведь экологические и социальные вызовы никуда не делись. Чтобы эффективно проводить ESG-трансформацию на региональном уровне, необходима государственная политика и меры поддержки — так проголосовали 43% участников сессии. Далее идут региональные ESG-стандарты и инструменты (33%) и повышение осведомлённости (24%). И три четверти зрителей уверены, что ESG-повестка останется с нами навсегда или, как минимум, на ближайшие 20 лет.

Как подчеркнул Андрей Шаронов, повестка ESG настолько широка и всеобъемлюща, что включает в себя практически все аспекты нашей жизни. И здесь правильнее говорить не об ESG, а об устойчивом развитии в интересах существующего поколения без ущерба будущим поколениям.

Виктория Абрамченко акцентировала внимание на том, что человечество накопило огромное количество отходов и продолжает их накапливать с катастрофической скоростью. Если ничего не предпринимать, уже к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы.

Максим Орешкин объяснил, что для него ESG-повестка — это создание условий для комфортной, устойчивой и успешной жизни людей в нашей стране. Это означает построить такую страну, которую не стыдно передавать потомкам.

Глеб Никитин подчеркнул, что ESG — прежде всего баланс, точка равновесия между чрезмерным потреблением и затягиванием поясов, интересами будущего и настоящего. Это многополярность, сбалансированное принятие решений во всех аспектах и возможность предложить новую международную повестку для партнёров России в странах БРИКС и других дружественных государствах.

Денис Буцаев добавил, что важно развивать не только культуру производства, но и культуру потребления, ведь любой произведённый товар рано или поздно должен быть правильно переработан или утилизирован без вреда для окружающей среды. Пренебрежение вопросами окружающей среды приводит к тому, что мы ставим под угрозу жизнь не только будущих поколений, но и нынешнего поколения.

Игорь Комаров напомнил, что эффективность работы руководителей регионов России сегодня определяется целевыми показателями, большинство из которых так или иначе пересекаются с ESG и касаются вопросов экологии и социальной сферы. Поэтому в развитии ESG заинтересован любой глава субъекта РФ.

Александр Ведяхин озвучил, что Сбер помогает корпоративным клиентам и органам власти проводить ESG-трансформацию, в том числе предоставляя финансирование на льготных условиях тем предприятиям, которые работают по ESG-тематике.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Каждый регион уникален. Сбер проанализировал 85 субъектов России и для каждого из них сформулировал конкретные предложения, что можно улучшить в части E, S и G. У Сбера более 100 ESG-продуктов, которые мы можем уже сейчас предложить регионам, и в среднем мы даём около 300 рекомендаций, как улучшить работу в направлении окружающей среды, социальной сферы и практик управления регионом».

В деловой программе форума также принимают участие другие руководители Сбера. Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, выступит модератором расширенного заседания комитета по устойчивому финансированию. Модератором круглого стола «ESG-трансформация инфраструктурных объектов» станет управляющий директор-руководитель дирекции ESG Сбербанка Анастасия Федотова. С докладами на панельных дискуссиях выступят сотрудники дирекции ESG и Волго-Вятского банка Сбербанка.