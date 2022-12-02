Цены на газ начали расти в Европе из-за арктического антициклона

С начала декабря стоимость январского фьючерса впервые превысила 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

Долгосрочные прогнозы показывают отсутствие холодов в течение месяца, тем не менее, эксперты не отрицают возможного похолодания. Пишет зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на данные Maxar Technologies LLC и Marex.

«С точки зрения спроса на энергию, теплое начало ноября было бы приятным знаком, учитывая текущее состояние мировой энергетики», – сказал Мэтью Дросс, метеоролог из Maxar. «Тем не менее, нельзя исключать периодические приступы холодного воздуха в ноябре и в целом в зимний сезон 2022-2023 годов».