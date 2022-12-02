В октябре спрос на недвижимость в Турции вырос на 25%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на покупку недвижимости в Турции со стороны клиентов из Москвы и Московской области. На данный момент количество запросов растёт на протяжении трёх месяцев подряд.

Спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны клиентов из Москвы и Московской области продолжает расти. По итогам октября 2022 года количество запросов выросло на 24,77% относительно сентября нынешнего года. На данный момент число обращений увеличивается три месяца подряд.

Наиболее значительный рост числа запросов в 2022 году был отмечен в марте и сентябре 2022 года. Так, в марте число обращений выросло на 59,05% относительно февраля, а в сентябре относительно августа на 43,15%. Для сравнения в марте 2021 года рост относительно февраля того же года составил всего 1%, а в сентябре относительно августа число обращений со стороны клиентов из Москвы и Подмосковья и вовсе снизилось на 3,5%.

В октябре 2022 года количество запросов на покупку недвижимости в Турции со стороны жителей столичного региона оказалось на 129,88% выше, чем в десятом месяце прошлого года и на 354,75% выше, чем в октябре 2020 года.

В целом, за десять месяцев нынешнего года, с января по октябрь включительно, интерес жителей Москвы и Московской области к приобретению недвижимости в Турции вырос на 106,73% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в сентябре – ноябре 2022 года ключевым фактором, оказывающим влияние на выбор объекта недвижимости в Турции, является его стоимость. Так, доля клиентов из столичного региона, которые отталкивались именно от этого фактора, составила 41,4%.

Вторую строчку по важности при выборе объекта для покупки занимает конкретный населённый пункт. Доля запросов с чётким указанием города составила 33,2%. При этом больше всего покупателей из Москвы и Московской области интересовали объекты, расположенные в Аланье 38,3%, Анталье – 21,6% и в Мерсине – 16,7%. Стамбул занял четвёртое место с долей 8,7%.

Третьим фактором по важности у тех, кто рассматривал возможность покупки недвижимости в Турции с сентябре – ноябре 2022 года стал фактор готовности объекта к проживанию. Доля таких запросов относительно общего числа обращений составила 11,6%.

