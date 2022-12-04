В Иркутске начат сбор подписей за введение дифтарифов

Кампанию «Будь на стороне света» организовали волонтёры. Обращение поддержали тысячи горожан. Многие из подписавшихся напрямую связывают проблемы с отключением электроэнергии с деятельностью серых майнеров. Иркутяне готовы на любые меры, чтобы криптовалютчики перестали доставлять им неудобства.

«Недавно был большой пожар на Ипподромной, – рассказывает подписавший петицию мужчина. – Так говорили, что оттуда вытаскивали майнинговое оборудование. Вполне возможно, что это и стало причиной возгорания. Я не очень хочу такого соседства, если честно. Мне кажется, что майнерам нужно максимально осложнить жизнь».

Всего в Иркутске развёрнуто 4 пункта сбора подписей против серых майнеров: около ТЦ «Снегирь» в микрорайоне Университетский, на остановке «Ручей» на Синюшиной горе, около ТЦ «Европарк» в Ново-Ленино и на площади около ТЦ на улице Литвинова. Сбор подписей продолжается два дня – 3-4 декабря.

«Ну да, дифтариф, а куда деваться? Пусть они платят, а не перекладывают свои расходы на всех, – возмущается Анна Евгеньевна, оставившая свою подпись против майнеров. – Мы уже знаем все это, сначала шум из квартиры или соседского дома, а потом возможно отключение целой улицы. А ведь они действуют в том числе рядом с больницами, что будет, если там отключится энергия.

Дифтарифы на электроэнергию в первую очередь затронут «серых» майнеров и теневых предпринимателей, которые пользуются льготными тарифами для населения и значительно перегружают сети. 98% домохозяйств дифтарифы никак не коснутся.

14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое включает регионам зеленый свет на введение дифференцированных энерготарифов. Формально их можно вводить уже с 1 декабря 2022 года, однако на практике точную дату предстоит еще определить региональным властям.

Обсуждают, что порог для установления повышенного тарифа в Иркутской области установят на потребление, ориентировочно превышающее 12 000 киловатт-час в месяц зимой и 5360 квтч в месяц в остальное время. Потребители вместо льготного тарифа на уровне 1 руб. будут платить повышенный на уровне 2 руб.

С приходом в Приангарье холодов перегруженные майнерами электросети начали выходить из строя. Ежедневно специалистам поступает около 250 заявок по отключениям, причем значительная часть связана с деятельностью «серых» майнеров.