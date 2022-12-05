С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков

1 декабря у Сбера появилась возможность удобно рефинансировать кредитные карты других банков с Кредитной СберКарты. Чтобы снизить кредитную нагрузку, достаточно оформить с 1 декабря 2022 года Кредитную СберКарту и в течение 30 дней после оформления перевести деньги с неё на кредитку другого банка, по которой есть задолженность. Комиссии за перевод не будет, ставка по такой операции — 15,9% годовых. Максимальная сумма и количество переводов не ограничены, однако беспроцентный период в данном случае не действует.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

– Наше предложение поможет, в первую очередь, тем, у кого есть большая задолженность по кредитной карте другого банка, выданной под высокий процент. Процентные ставки по кредитным картам некоторых банков могут достигать внушительных размеров, поэтому выгодно погасить долг Кредитной СберКартой, ведь ставка на эту операцию намного ниже — 15,9%. К тому же подобное рефинансирование не потребует дополнительных действий: карту можно открыть онлайн за пару минут и потом перевести с неё деньги за несколько секунд. И пользоваться всеми преимуществами карты, которые включают 120 дней беспроцентного периода, бесплатное обслуживание и уведомления, даже если не расплачиваться картой, и повышенные бонусы СберСпасибо за покупки для клиентов с подпиской СберПрайм+.