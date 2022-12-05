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Chery, Exeed и Lada возглавили ноябрьский рейтинг наиболее прибавивших в цене автомобилей

Несмотря на относительно стабильный курс рубля к основным валютам, цены самых популярных марок машин продолжали переписывать в сторону повышения. Этим успели отметиться, по данным НАПИ*, по две модели Chery, Exeed и Lada. Приятное для любого покупателя снижение прайса записал на свой счет лишь один кроссовер — Haval F7. Другие «китайцы» и еще ряд корейских и российских моделей, также попавших в наш список, сохранили прежние ценники, отмечают эксперты «Открытие Авто», которые проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в ноябре 2022 года.

Успех Chery и ее дочернего бренда Exeed на нашем рынке последнее время хорошо заметен. Суммарно обе марки в текущем году продадут более 40 тысяч автомобилей, причем порядка 12 тысяч из них придется на Exeed, который стал играть отнюдь не в демократичном сегменте кроссоверов за 3-5 миллионов рублей. Похоже, что именно внимание покупателей, вызванное как потребительскими качествами этих машин, так и отсутствием конкуренции со стороны европейских и японских марок, позволяет «Чери Автомобили Рус» активнее других дистрибьюторов увеличивать цены.

Так, больше других в ноябре прибавил самый крупный кроссовер марки Chery — Tiggo 8 Pro — на 4,7% относительно октября и на 73,4% относительно января текущего года. В итоге средняя цена модели составила почти 3,8 миллиона рублей. Разве что тем, кто готов воспользоваться кредитом и trade-in, дилеры при поддержке импортера могут предоставить определенные скидки. Вторая модель марки — Tiggo 7Pro — стала стоить в ноябре 2,71 миллиона рублей (+2,5% за месяц и 53% за 11 месяцев текущего года). Именно этот автомобиль делает марке кассу, в третьем квартале покупателей нашли 5,4 тысячи машин этой модели.

Компактный кроссовер дочернего бренда Chery — Exeed LX — технически делит одну базу с Tiggo 7 Pro, но продается на 518 тысяч дороже — за 3,23 миллиона рублей. LX появился на нашем рынке весной, но осенью дистрибьютор счел возможным увеличить его среднюю цену на 2,5%. Другой паркетник этой же марки — Exeed VX — поднимается все выше отметки в пять миллионов. В ноябре средняя цена машины прибавила 20 тысяч или 0,4%.

Дорожают и проверенные временем отечественные вседорожники семейства Lada Niva. За модель Travel стали просить в среднем 1,1 миллиона рублей (+2,2% к октябрю), за Legend — 986 тыс. руб. (+0,6%). Справедливости ради надо отметить, что суммарно за 11 месяцев текущего года эти российские автомобили прибавили в цене 13-19%. Это значительно меньше, чем многие иномарки.

В свою очередь единственной моделью в нашем списке популярных машин, которая получила в ноябре чуть более демократичный ценник, стал тульский кроссовер Haval F7 (2,73 миллиона рублей; — 4% к октябрю).

Цены на тринадцать других моделей списка в ноябре не изменились. В этот раздел попали Exeed TXL, по три автомобиля Lada (Granta, Vesta, Largus), Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) и Geely (Coolray, Atlas Pro, Tugella), а также Haval Jolion, Changan CS35 Plus и Kia Rio.

Цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы продолжают удерживать на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает рынку возможности расти, а многим китайским импортерам продать в этом году больше автомобилей, чем в 2021-м, когда их конкуренция с западными марками была гораздо сильнее. Относительно января текущего года рост цен хотя бы в какой-то мере старается отыграть назад разве что Haval. Остальные китайские производители отнюдь не спешат быть ближе к покупателю, объясняя подорожание в 1,5-2 раза возросшими издержками на логистику.

В этом есть доля истины, но правда и в том, что все продавцы просто продолжают пользоваться сложившейся на российском авторынке ситуацией и стараться заработать по максимуму на пользующихся спросом брендах. Некоторые на условиях анонимности признаются, что даже не представляли, что их машины можно продавать в России так дорого.

В декабре покупатели смогут найти точечные скидки на машины из наличия. К примеру, дисконт по «китайцам» можно будет получить из-за роста конкуренции между большим количеством открывшихся в России шоу-румов, но не за счет снижении официальных прайсов. В целом, ни о каком серьезном понижении цен на авторынке речи все также не идет. Возможно, лишь к весне будущего года, если произойдет постепенное насыщение нашего рынка моделями новых китайских и российских марок, цены начнут более массово корректировать в сторону понижения.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года

Марка и модель

Средняя цена в январе 2022

Средняя цена в октябрь 2022

Средняя цена в ноябрь 2022

Динамика ноябрь 2022/январь 2022

Динамика ноябрь 2022/октябрь 2022

1

Chery Tiggo 8 Pro

2 183 299

3 616 900

3 785 400

73,4%

4,7%

2

Exeed LX**

__

3 149 900

3 233 233

__

2,6%

3

Chery Tiggo 7 Pro

1 773 233

2 649 900

2 714 900

53,1%

2,5%

4

Lada Niva Travel

974 100

1 080 100

1 104 000

13,3%

2,2%

5

Lada Niva Legend

826 600

979 650

986 000

19,3%

0,6%

6

Exeed VX

3 219 900

5 259 900

5 279 900

64,0%

0,4%

7

Lada Granta

746 480

829 210

829 210

11,1%

0,0%

8

Lada Vesta

1 117 202

1 382 282

1 382 282

23,7%

0,0%

9

Lada Largus

977 082

1 423 536

1 423 536

45,7%

0,0%

10

Haval Jolion

1 674 714

2 199 000

2 199 000

31,3%

0,0%

11

Geely Coolray

1 621 990

2 577 990

2 577 990

58,9%

0,0%

12

Geely Atlas Pro

2 072 990

3 036 990

3 036 990

46,5%

0,0%

13

Geely Tugella

2 819 990

4 159 990

4 159 990

47,5%

0,0%

14

Exeed TXL

2 799 900

4 299 900

4 299 900

53,6%

0,0%

15

Changan CS35 Plus

1 532 400

2 074 900

2 074 900

35,4%

0,0%

16

Hyundai Creta

1 588 706

2 148 706

2 148 706

35,2%

0,0%

17

Hyundai Tucson

2 529 000

3 269 000

3 269 000

29,3%

0,0%

18

Hyundai Santa Fe

3 285 111

4 577 333

4 577 333

39,3%

0,0%

19

Kia Rio

1 172 400

1 592 400

1 592 400

35,8%

0,0%

20

Haval F7

2 037 571

2 841 857

2 727 571

33,9%

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*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

** старт продаж в марте 2022 года

«Открытие Авто»— блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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