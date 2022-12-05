Chery, Exeed и Lada возглавили ноябрьский рейтинг наиболее прибавивших в цене автомобилей

Несмотря на относительно стабильный курс рубля к основным валютам, цены самых популярных марок машин продолжали переписывать в сторону повышения. Этим успели отметиться, по данным НАПИ*, по две модели Chery, Exeed и Lada. Приятное для любого покупателя снижение прайса записал на свой счет лишь один кроссовер — Haval F7. Другие «китайцы» и еще ряд корейских и российских моделей, также попавших в наш список, сохранили прежние ценники, отмечают эксперты «Открытие Авто», которые проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в ноябре 2022 года.

Успех Chery и ее дочернего бренда Exeed на нашем рынке последнее время хорошо заметен. Суммарно обе марки в текущем году продадут более 40 тысяч автомобилей, причем порядка 12 тысяч из них придется на Exeed, который стал играть отнюдь не в демократичном сегменте кроссоверов за 3-5 миллионов рублей. Похоже, что именно внимание покупателей, вызванное как потребительскими качествами этих машин, так и отсутствием конкуренции со стороны европейских и японских марок, позволяет «Чери Автомобили Рус» активнее других дистрибьюторов увеличивать цены.

Так, больше других в ноябре прибавил самый крупный кроссовер марки Chery — Tiggo 8 Pro — на 4,7% относительно октября и на 73,4% относительно января текущего года. В итоге средняя цена модели составила почти 3,8 миллиона рублей. Разве что тем, кто готов воспользоваться кредитом и trade-in, дилеры при поддержке импортера могут предоставить определенные скидки. Вторая модель марки — Tiggo 7Pro — стала стоить в ноябре 2,71 миллиона рублей (+2,5% за месяц и 53% за 11 месяцев текущего года). Именно этот автомобиль делает марке кассу, в третьем квартале покупателей нашли 5,4 тысячи машин этой модели.

Компактный кроссовер дочернего бренда Chery — Exeed LX — технически делит одну базу с Tiggo 7 Pro, но продается на 518 тысяч дороже — за 3,23 миллиона рублей. LX появился на нашем рынке весной, но осенью дистрибьютор счел возможным увеличить его среднюю цену на 2,5%. Другой паркетник этой же марки — Exeed VX — поднимается все выше отметки в пять миллионов. В ноябре средняя цена машины прибавила 20 тысяч или 0,4%.

Дорожают и проверенные временем отечественные вседорожники семейства Lada Niva. За модель Travel стали просить в среднем 1,1 миллиона рублей (+2,2% к октябрю), за Legend — 986 тыс. руб. (+0,6%). Справедливости ради надо отметить, что суммарно за 11 месяцев текущего года эти российские автомобили прибавили в цене 13-19%. Это значительно меньше, чем многие иномарки.

В свою очередь единственной моделью в нашем списке популярных машин, которая получила в ноябре чуть более демократичный ценник, стал тульский кроссовер Haval F7 (2,73 миллиона рублей; — 4% к октябрю).

Цены на тринадцать других моделей списка в ноябре не изменились. В этот раздел попали Exeed TXL, по три автомобиля Lada (Granta, Vesta, Largus), Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) и Geely (Coolray, Atlas Pro, Tugella), а также Haval Jolion, Changan CS35 Plus и Kia Rio.

Цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы продолжают удерживать на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает рынку возможности расти, а многим китайским импортерам продать в этом году больше автомобилей, чем в 2021-м, когда их конкуренция с западными марками была гораздо сильнее. Относительно января текущего года рост цен хотя бы в какой-то мере старается отыграть назад разве что Haval. Остальные китайские производители отнюдь не спешат быть ближе к покупателю, объясняя подорожание в 1,5-2 раза возросшими издержками на логистику.

В этом есть доля истины, но правда и в том, что все продавцы просто продолжают пользоваться сложившейся на российском авторынке ситуацией и стараться заработать по максимуму на пользующихся спросом брендах. Некоторые на условиях анонимности признаются, что даже не представляли, что их машины можно продавать в России так дорого.

В декабре покупатели смогут найти точечные скидки на машины из наличия. К примеру, дисконт по «китайцам» можно будет получить из-за роста конкуренции между большим количеством открывшихся в России шоу-румов, но не за счет снижении официальных прайсов. В целом, ни о каком серьезном понижении цен на авторынке речи все также не идет. Возможно, лишь к весне будущего года, если произойдет постепенное насыщение нашего рынка моделями новых китайских и российских марок, цены начнут более массово корректировать в сторону понижения.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года

№ Марка и модель Средняя цена в январе 2022 Средняя цена в октябрь 2022 Средняя цена в ноябрь 2022 Динамика ноябрь 2022/январь 2022 Динамика ноябрь 2022/октябрь 2022 1 Chery Tiggo 8 Pro 2 183 299 3 616 900 3 785 400 73,4% 4,7% 2 Exeed LX** __ 3 149 900 3 233 233 __ 2,6% 3 Chery Tiggo 7 Pro 1 773 233 2 649 900 2 714 900 53,1% 2,5% 4 Lada Niva Travel 974 100 1 080 100 1 104 000 13,3% 2,2% 5 Lada Niva Legend 826 600 979 650 986 000 19,3% 0,6% 6 Exeed VX 3 219 900 5 259 900 5 279 900 64,0% 0,4% 7 Lada Granta 746 480 829 210 829 210 11,1% 0,0% 8 Lada Vesta 1 117 202 1 382 282 1 382 282 23,7% 0,0% 9 Lada Largus 977 082 1 423 536 1 423 536 45,7% 0,0% 10 Haval Jolion 1 674 714 2 199 000 2 199 000 31,3% 0,0% 11 Geely Coolray 1 621 990 2 577 990 2 577 990 58,9% 0,0% 12 Geely Atlas Pro 2 072 990 3 036 990 3 036 990 46,5% 0,0% 13 Geely Tugella 2 819 990 4 159 990 4 159 990 47,5% 0,0% 14 Exeed TXL 2 799 900 4 299 900 4 299 900 53,6% 0,0% 15 Changan CS35 Plus 1 532 400 2 074 900 2 074 900 35,4% 0,0% 16 Hyundai Creta 1 588 706 2 148 706 2 148 706 35,2% 0,0% 17 Hyundai Tucson 2 529 000 3 269 000 3 269 000 29,3% 0,0% 18 Hyundai Santa Fe 3 285 111 4 577 333 4 577 333 39,3% 0,0% 19 Kia Rio 1 172 400 1 592 400 1 592 400 35,8% 0,0% 20 Haval F7 2 037 571 2 841 857 2 727 571 33,9% Читайте также: «Автосвобода» от АТБ теперь доступна в четырех регионах Иркутяне высказали свое отношение к уходу автомобильных брендов -4,0%

*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)

** старт продаж в марте 2022 года

«Открытие Авто»— блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.