Chery, Exeed и Lada возглавили ноябрьский рейтинг наиболее прибавивших в цене автомобилей

Несмотря на относительно стабильный курс рубля к основным валютам, цены самых популярных марок машин продолжали переписывать в сторону повышения. Этим успели отметиться, по данным НАПИ*, по две модели Chery, Exeed и Lada. Приятное для любого покупателя снижение прайса записал на свой счет лишь один кроссовер — Haval F7. Другие «китайцы» и еще ряд корейских и российских моделей, также попавших в наш список, сохранили прежние ценники, отмечают эксперты «Открытие Авто», которые проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в ноябре 2022 года.
Успех Chery и ее дочернего бренда Exeed на нашем рынке последнее время хорошо заметен. Суммарно обе марки в текущем году продадут более 40 тысяч автомобилей, причем порядка 12 тысяч из них придется на Exeed, который стал играть отнюдь не в демократичном сегменте кроссоверов за 3-5 миллионов рублей. Похоже, что именно внимание покупателей, вызванное как потребительскими качествами этих машин, так и отсутствием конкуренции со стороны европейских и японских марок, позволяет «Чери Автомобили Рус» активнее других дистрибьюторов увеличивать цены.
Так, больше других в ноябре прибавил самый крупный кроссовер марки Chery — Tiggo 8 Pro — на 4,7% относительно октября и на 73,4% относительно января текущего года. В итоге средняя цена модели составила почти 3,8 миллиона рублей. Разве что тем, кто готов воспользоваться кредитом и trade-in, дилеры при поддержке импортера могут предоставить определенные скидки. Вторая модель марки — Tiggo 7Pro — стала стоить в ноябре 2,71 миллиона рублей (+2,5% за месяц и 53% за 11 месяцев текущего года). Именно этот автомобиль делает марке кассу, в третьем квартале покупателей нашли 5,4 тысячи машин этой модели.
Компактный кроссовер дочернего бренда Chery — Exeed LX — технически делит одну базу с Tiggo 7 Pro, но продается на 518 тысяч дороже — за 3,23 миллиона рублей. LX появился на нашем рынке весной, но осенью дистрибьютор счел возможным увеличить его среднюю цену на 2,5%. Другой паркетник этой же марки — Exeed VX — поднимается все выше отметки в пять миллионов. В ноябре средняя цена машины прибавила 20 тысяч или 0,4%.
Дорожают и проверенные временем отечественные вседорожники семейства Lada Niva. За модель Travel стали просить в среднем 1,1 миллиона рублей (+2,2% к октябрю), за Legend — 986 тыс. руб. (+0,6%). Справедливости ради надо отметить, что суммарно за 11 месяцев текущего года эти российские автомобили прибавили в цене 13-19%. Это значительно меньше, чем многие иномарки.
В свою очередь единственной моделью в нашем списке популярных машин, которая получила в ноябре чуть более демократичный ценник, стал тульский кроссовер Haval F7 (2,73 миллиона рублей; — 4% к октябрю).
Цены на тринадцать других моделей списка в ноябре не изменились. В этот раздел попали Exeed TXL, по три автомобиля Lada (Granta, Vesta, Largus), Hyundai (Creta, Tucson, Santa Fe) и Geely (Coolray, Atlas Pro, Tugella), а также Haval Jolion, Changan CS35 Plus и Kia Rio.
Цены большинства легковых автомобилей дистрибьюторы продолжают удерживать на уровне, который находится гораздо выше покупательной способности населения. Именно этот факт среди прочих не дает рынку возможности расти, а многим китайским импортерам продать в этом году больше автомобилей, чем в 2021-м, когда их конкуренция с западными марками была гораздо сильнее. Относительно января текущего года рост цен хотя бы в какой-то мере старается отыграть назад разве что Haval. Остальные китайские производители отнюдь не спешат быть ближе к покупателю, объясняя подорожание в 1,5-2 раза возросшими издержками на логистику.
В этом есть доля истины, но правда и в том, что все продавцы просто продолжают пользоваться сложившейся на российском авторынке ситуацией и стараться заработать по максимуму на пользующихся спросом брендах. Некоторые на условиях анонимности признаются, что даже не представляли, что их машины можно продавать в России так дорого.
В декабре покупатели смогут найти точечные скидки на машины из наличия. К примеру, дисконт по «китайцам» можно будет получить из-за роста конкуренции между большим количеством открывшихся в России шоу-румов, но не за счет снижении официальных прайсов. В целом, ни о каком серьезном понижении цен на авторынке речи все также не идет. Возможно, лишь к весне будущего года, если произойдет постепенное насыщение нашего рынка моделями новых китайских и российских марок, цены начнут более массово корректировать в сторону понижения.
Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года
|
№
|
Марка и модель
|
Средняя цена в январе 2022
|
Средняя цена в октябрь 2022
|
Средняя цена в ноябрь 2022
|
Динамика ноябрь 2022/январь 2022
|
Динамика ноябрь 2022/октябрь 2022
|
1
|
Chery Tiggo 8 Pro
|
2 183 299
|
3 616 900
|
3 785 400
|
73,4%
|
4,7%
|
2
|
Exeed LX**
|
__
|
3 149 900
|
3 233 233
|
__
|
2,6%
|
3
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
1 773 233
|
2 649 900
|
2 714 900
|
53,1%
|
2,5%
|
4
|
Lada Niva Travel
|
974 100
|
1 080 100
|
1 104 000
|
13,3%
|
2,2%
|
5
|
Lada Niva Legend
|
826 600
|
979 650
|
986 000
|
19,3%
|
0,6%
|
6
|
Exeed VX
|
3 219 900
|
5 259 900
|
5 279 900
|
64,0%
|
0,4%
|
7
|
Lada Granta
|
746 480
|
829 210
|
829 210
|
11,1%
|
0,0%
|
8
|
Lada Vesta
|
1 117 202
|
1 382 282
|
1 382 282
|
23,7%
|
0,0%
|
9
|
Lada Largus
|
977 082
|
1 423 536
|
1 423 536
|
45,7%
|
0,0%
|
10
|
Haval Jolion
|
1 674 714
|
2 199 000
|
2 199 000
|
31,3%
|
0,0%
|
11
|
Geely Coolray
|
1 621 990
|
2 577 990
|
2 577 990
|
58,9%
|
0,0%
|
12
|
Geely Atlas Pro
|
2 072 990
|
3 036 990
|
3 036 990
|
46,5%
|
0,0%
|
13
|
Geely Tugella
|
2 819 990
|
4 159 990
|
4 159 990
|
47,5%
|
0,0%
|
14
|
Exeed TXL
|
2 799 900
|
4 299 900
|
4 299 900
|
53,6%
|
0,0%
|
15
|
Changan CS35 Plus
|
1 532 400
|
2 074 900
|
2 074 900
|
35,4%
|
0,0%
|
16
|
Hyundai Creta
|
1 588 706
|
2 148 706
|
2 148 706
|
35,2%
|
0,0%
|
17
|
Hyundai Tucson
|
2 529 000
|
3 269 000
|
3 269 000
|
29,3%
|
0,0%
|
18
|
Hyundai Santa Fe
|
3 285 111
|
4 577 333
|
4 577 333
|
39,3%
|
0,0%
|
19
|
Kia Rio
|
1 172 400
|
1 592 400
|
1 592 400
|
35,8%
|
0,0%
|
20
|
Haval F7
|
2 037 571
|
2 841 857
|
2 727 571
|
33,9%
|
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2 декабря 2022
-4,0%
*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)
** старт продаж в марте 2022 года
«Открытие Авто»— блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.