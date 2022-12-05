В Пензенской области заработал крупнейший комбикормовый завод

Россельхозбанк выступил финансовым партнёром проекта стоимостью 4,5 млрд рублей по строительству комбикормового завода и элеватора ГК «Дамате» в Колышлейском районе Пензенской области. Запуск объектов позволил увеличить суммарную мощность кормопроизводства компании до 886 тысяч тонн в год и в полном объеме обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами.



Мощность завода составит 50 тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов в час, что сделает его крупнейшим объектом кормопроизводства в Пензенской области при выходе на полную мощность. Объём годового выпуска готовой продукции оценивается в 363 тысячи тонн. Предполагается круглогодичная отгрузка комбикорма. В качестве сырья используется зерно, в том числе пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник и горох, шрот, минеральное сырье и премиксы. Оборудование позволяет производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов, например, растительного масла, что увеличивает питательность готовой смеси.



Мощность элеватора доведена до 93 тысяч тонн единовременного хранения. Также построена площадка под хранение зерна в полимерных рукавах вместимостью 50 тысяч тонн. Элеватор состоит из пяти силосов, в которые из рабочей башни по конвейерной эстакаде поступает зерно. Оно хранится в них до отправки на комбикормовый завод.



Проект реализован на базе элеваторного комплекса в Колышлейском районе Пензенской области. Строительство началось весной 2021 года, эксплуатация объектов началась в ноябре 2022 года.



«ГК «Дамате» – крупнейший производитель индейки в России, которому принадлежит порядка половины внутреннего рынка. За 10 лет мы направили на поддержку компании свыше 100 млрд рублей и вместе фактически сформировали отрасль индейководства в стране. Переход на собственные корма – важнейший шаг в деле вертикальной интеграции и усовершенствования бизнес-процессов. Также «Дамате» получила возможность приобретать максимальный объем агрокультур в момент уборки по минимальным ценам. Мы и далее будем поддерживать российский агробизнес для его качественного роста», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



Ранее, 21 ноября, в Исетском районе Тюменской области в эксплуатацию при поддержке Россельхозбанка были введены первые птицеводческие объекты крупнейшего в стране племенного репродуктора индейки второго порядка ГК «Дамате» мощностью 12 млн яиц в год.