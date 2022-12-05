Репутация девелопера оказывает все меньше влияния на выбор недвижимости

Решающую роль играет цена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Наиболее важный фактор при выборе новостройки для покупателей – цена. На втором месте – репутация застройщика (75,3%), ее доля снизилась по сравнению с предыдущим опросом (2021 год – 77,6%).

Выросла значимость транспортной доступности – этот фактор остался на третьем месте, но его доля выросла с 66,7 до 70,5%. Четвертое место также сохранила планировка квартиры, но ее значимость снизилась с 64,9% в 2021 году до 54,2% в 2022 году, рассказали эксперты.