Массовое строительство арендных домов могут запустить в России

Мера поможет вывести многих рантье из серой зоны. Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Предполагается, что мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет – нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Законопроект об этом готовят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Реализация инициативы поможет сделать рынок аренды привлекательнее для девелоперов, считают эксперты. Они отмечают, что еще одной мерой может стать реализация земли застройщикам за долю государства в проектах.