Газпромбанк запустил переводы в юанях

Газпромбанк сообщил о расширении переченя валют для проведения денежных переводов. Теперь клиенты-физические лица могут переводить денежные средства в китайских юанях со своих счетов на счета физических и юридических лиц в любой другой банк в России или за рубежом.

Минимальная сумма не ограничена. Комиссия – 3 % от суммы перевода для розничных клиентов и 1% для сегментов VIP и Private banking (минимум – 3 000 рублей, максимум – 15 000 рублей).

Воспользоваться сервисом можно в офисах Газпромбанка. Для осуществления перевода потребуется открыть текущий счет в юанях и предоставить реквизиты счета получателя.

Переводы в иностранной валюте осуществляются в соответствии с установленными Банком России ограничениями, действующими на дату совершения перевода.