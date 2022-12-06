Австралия попросила РУСАЛ раскрыть налоги и данные по поставкам глинозема. Что это значит?

Австралийский суд попросил РУСАЛ раскрыть налоги и данные по поставкам глинозема. Аналитики БКС прокомментировали, что значит для компании данная новость.

РУСАЛ должен подтвердить документально, что не поставлял в Россию произведенный в Австралии глинозем и не платил в РФ налоги с прибыли от продажи австралийского алюминиевого сырья, чтобы оспорить передачу своих 20% акций в Queensland Alumina (QAL) компании Rio Tinto.

Австралийский суд также запросил документы о связи алюминиевой компании не только с российским бюджетом, но и с бизнесменами, находящимися под ограничениями. Документы запрашиваются в рамках иска австралийской дочерней компании UC Rusal Alumina & Bauxite Company (ABC), владевшей 20% акций QAL, в отношении Rio Tinto, которой принадлежали остальные 80% акций компании.

Аналитиков БКС Мир инвестиций считают новость нейтральной:

– Пока неясно, сможет ли компания вернуть себе 20% акций в QAL, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Потеря контроля над Николаевским глиноземным заводом и QAL снизила самообеспеченность компании, по нашим оценкам, с более чем 100% до 70%, – подчеркнули эксперты.