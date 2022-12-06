Центр для волонтёров открылся на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Иркутске

5 декабря в Иркутске прошло открытие регионального ресурсного центра «Добро на Байкале». Он объединит волонтерские организации региона. Располагается центр на месте бывшего кинотеатра «Звездный».

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. Мы рады поддерживать и сопровождать наших волонтеров. В новом центре с представителями волонтёрских организаций и отделами по молодёжной политике муниципальных образований провели круглый стол, на котором подвели итоги 2022 года и определили совместные цели на следующий год, – рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

В Иркутской области добровольцами являются более 400 тысяч волонтеров разных возрастов и направлений деятельности – 19% от всего населения нашего региона. Особенно популярно добровольчество среди молодежи. Более 130 тысяч молодых людей присоединилось к этому движению в Иркутской области –20% жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.