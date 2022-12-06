В кейс-чемпионате NEOконференции приняли участие студенты из Иркутска, Якутии и Уфы

В кейс-чемпионате «Лаборатория решений» научно-технической NEOконференции Иркутской нефтяной компании приняли участие 76 человек в составе 17 команд – сотрудники ИНК, а также студенты ИРНИТУ, ИГУ, Уфимского государственного нефтяного университета, Мирнинского политехнического института.

Сбор заявок на участие в «Лаборатории решений» был запущен в ноябре. Кейсы на актуальные темы – от технических до кадровых – были составлены различными подразделениями ИНК. По словам организаторов, по итогам было получено более 50 готовых решений.

Также во время NEOконференции прошла серия выступлений о лучших практиках, внедренных в компании, выпуски подкастов, лекции и ток-шоу, онлайн-викторины. В панельной сессии «Живая история» руководители ИНК поделились своем опытом в построении карьеры.

NEOКонференция проходила с 30 ноября по 2 декабря в смешанном формате, основной площадкой стал офис ИНК в Иркутске, активности были доступны и для всех желающих онлайн. В первый день мероприятие набрало около 2 тыс. просмотров.

NEOконференция – новый формат образовательной среды, где участники получают новые знания и делятся своим опытом. Ранее в ИНК проходила Научно-техническая конференция (НТК). За весь период были презентованы свыше 300 работ, около 200 были внедрены или реализуются в настоящее время. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод, Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 13,5 тыс. чел.