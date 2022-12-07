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Землетрясение произошло в Иркутской области 6 декабря

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Жители Иркутска ощущали толчки в 2-3 балла.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в Иркутской области в 22:40 по местному времени. Толчки в 2-3 балла ощущали жители Иркутска и Смоленщины, в поселке городского типа Белореченский зафиксированы толчки в 2 балла.

Эпицентр сейсмособытия находится в Монголии – озере Хубсугул. Интенсивность там составила 6,3 балла.

Напомним, что 21 ноября землетрясение произошло в акватории озера Байкал. Толчки почувствовали жители Ольхонского района, интенсивность в очаге достигла 5,6 баллов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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